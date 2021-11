Italia, coppia anziani assalita da cervo in Friuli: feriti gravemente

Una coppia di anziani e’ rimasta da dopo essere stata stata assalita un cervo a Tarvisio (Udine) mentre facevano una passeggiata nei pressi di alcune abitazioni. L’animale, secondo il racconto di alcuni testimonianze che hanno assistito alla scena ha caricato e colpito più volte l’uomo e la donna facendoli anche rotolare lungo un lieve pendio.

Entrambi i feriti hanno riportato lesioni serie, in particolar modo la donna che e’ stata trasportata in elicottero all’ospedale di Udine: l’uomo, invece, e’ stato trasportato in ambulanza al nosocomio di Tolmezzo. Sul posto sono intervenuti inoltre i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e Speleologico stazione di Cave del Predil ei Carabinieri.