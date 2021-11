Impiegato denunciato dai Carabinieri per aver rubato merce da supermarket per un valore di 10 mila euro.

Rubava merce contenuta all’interno del supermercato nel quale lavorava. In questo modo era riuscito ad impadronirsi, in poco tempo, ad impadronirsi di merce per un valore di 10 mila euro.

Tuttavia, la segnalazione del titolare del supermarket ha fatto scattare le indagini che hanno accertato che l’impiegato si impadroniva della merce. E’ accaduto a Castelvetrano in provincia di Trapani dove i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 49 anni residente a Campobello di Mazara.

L’uomo, che lavorava come impiegato in un supermercato, è accusato del furto di merce per un valore di quasi 10mila euro proprio dal supermarket. Grazie anche alle immagini del sistema di videosorveglianza, è stato possibile per gli investigatori stabilire che l’uomo era solito nascondere i prodotti di cui si appropriava nei sacchi neri dei rifiuti che poi accantonava all’esterno del negozio in attesa del momento propizio per portarli via.

In un mese l’impiegato aveva prelevato merce per circa 9.500 euro. Le perquisizioni effettuate dai carabinieri hanno fornito un ulteriore riscontro: nell’auto dell’uomo e nel lucernaio di casa è stata trovata merce per circa 350 euro. La refurtiva è stata interamente restituita al proprietario del supermarket.