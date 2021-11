Il presidente della Nissa Arialdo Giammusso: “La nostra idea concreta è di andare a giocare fuori da Caltanissetta. Questo campo di gioco ci penalizza”.

CALTANISSETTA. La Nissa potrebbe valutare la possibilità di giocare le gare casalinghe in un altro terreno di gioco che non sia il “Tomaselli” di Caltanissetta. E’ il concetto che ha chiaramente espresso il presidente Arialdo Giammusso al termine del match che la sua squadra ha pareggiato in casa 0-0 con il Monreale.

“La nostra idea concreta è di andare a giocare fuori da Caltanissetta. Questo campo di gioco ci penalizza oltremodo. Investiamo risorse, tempo e denaro dando l’anima per la Nissa, non possiamo permetterci di giocare un bel calcio e vincere fuori casa per poi non potere offrire un bello spettacolo ai nostri tifosi” ha detto il presidente della Nissa

Giammusso ha concluso: “Lavoriamo davvero per trovare una città che ci ospiti almeno fino a quando il rettangolo di gioco non sarà degno di un capoluogo di Provincia”.