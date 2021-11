In Alto Adige ultimamente si organizzano Covid Party. Si invita un giovane positivo al covid sperando di contagiarsi e avere così il Green Pass, in quanto guariti, senza vaccinarsi. Risultato? Parecchi sono finiti in terapia intensiva e diversi sono gravi. La Procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta.

(Lello Lombardo)