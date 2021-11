Gomorra, ecco la stagione finale: resa dei conti tra Genny e Ciro

“C’e’ voluto coraggio per creare ‘ Gomorra ‘e ne e’ servito altrettanto per interromperla all’apice del suo successo”. Antonella D’Errico, vicepresidente esecutivo della programmazione di Sky Italia ha presentato cosi’ oggi alla stampa, a Roma, la stagione finale di Gomorra, atto conclusivo del cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film, dieci episodi in prima tv mondiale il 19 novembre in Italia su Sky e in streaming su NOW. Il quinto e ultimo atto si apre con un incubo di Genny Savastano (Salvatore Esposito), popolato dai tanti morti caduti nella guerra tra clan camorristici, che vanno a cercarlo nel sonno e punta sull’incontro finale e sulla relativa resa dei conti tra lui e Ciro Di Marzio (Marco D’Amore), che Genny credeva morto da tempo, nonche’ sulla frase chiave “Il mondo nostro e’ finito”.

Gli episodi sono stati girati fra Napoli, Riga e Roma e scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. Completano il team di scrittura Valerio Cilio e Gianluca Leoncini.Gomorra 4 e del film L’Immortale che fa da ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione, mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie.

La colonna sonora anche di questi ultimi dieci episodi i Mokadelic. Nata da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo edito da Mondadori, Gomorra e’ nella classifica del New York Times al quinto posto fra le produzioni non americane piu’ importanti del 2010/2020 ed e’ stata accompagnata in piu’ di 190 territori. Accanto a Genny, costretto alla latitanza, in un bunker, alla fine della quarta stagione ea Ciro, che ormai vive e delinque in Lettonia ritornano anche Ivana Lotito nei panni di Azzurra, che abbandonata da Genny fara’ di tutto per tenere il piccolo Pietro al sicuro, lontano da suo padre e da tutto cio’ che rappresenta, e Arturo Muselli che torna a interpretare Enzo Sangue Blu, l’ex re di Forcella divorato dai sensi di colpa per aver visto troppi compagni morire per colpa sua.

Oltre agli storici protagonisti della serie Sky, prossimi a uno showdown che appare sempre piu’ inevitabile, la stagione finale del cult Sky Original vede anche diversi nuovi ingressi nel cast: Domenico “Mimmo” Borrelli e’ Don Angelo detto ‘O Maestrale, il feroce boss di Ponticelli che si rivelera’ fondamentale per la guerra di Genny contro i Levante e per permettergli di riprendersi Secondigliano.

Tania Garribba interpreta invece Donna Luciana, la moglie di ‘O Maestrale, donna dal carattere feroce al pari del marito e un’intelligenza astuta e raffinata. Nei panni di ‘O Munaciello, uno dei capipiazza di Secondigliano, entra nel cast anche Carmine Paternoster . E ancora Antonio Ferrante e Nunzia Schiano che interpretano rispettivamente Vincenzo Garignano detto ‘O Galantommo, anziano boss di un piccolo paese alle pendici del Vesuvio, e Nunzia, donna fiera, da quasi cinquant’anni sua devota moglie.