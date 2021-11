FdI Caltanissetta, Lo Muto: ” L’Amministrazione sia sensibile alle richieste poste e investa sullo sport, anche paralimpico”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. L’incontro pubblico “Sport Paralimpici a Caltanissetta” avvenuto lo scorso 6 novembre presso il teatro regina Margherita di Caltanissetta è stato un momento di riflessione da parte di molti, per comprendere lo stato degli impianti sportivi presenti a Caltanissetta e, soprattutto, dell’abbattimento delle barriere architettoniche che potrebbe limitare l’uso e la funzionalità di alcuni impianti. Infatti, secondo i dati divulgati nel convegno, al Nord vi è un maggior numero di atleti paralimpici rispetto al Sud e alle Isole.

Non è certo un mistero che la carenza e lo stato di semiabbandono di alcune infrastrutture, possano scoraggiare gli atleti che vorrebbero invece praticare discipline sportive anche diverse tra loro. E proprio nel corso della discussione, sono emersi elementi di criticità da parte di nostri atleti concittadini riguardanti l’assenza di alcuni dispositivi necessari nell’espletamento della propria disciplina sportiva, in cui hanno conseguito importanti titoli a livello regionale e nazionale.

Pertanto, Fratelli d’Italia auspica che l’amministrazione comunale si dimostri sensibile alle richieste poste e che investa nel futuro di Caltanissetta da un punto di vista sportivo, con un occhio attento e particolare a tutte quelle discipline paralimpiche (sono bene 25 a fronte di pochissime attività svolte in città) affinché il nostro territorio possa divenire un centro regionale di riferimento. Il circolo Fratelli d’Italia Caltanissetta continuerà a vigilare come sempre sull’operato di questa amministrazione e non esiterà a chiedere le dimissioni dell’assessore al ramo, se gli elementi di criticità evidenziati non saranno attenzionati con la precisa volontà di una celere risoluzione, in quanto: “E’ bello poter far vedere il futuro agli altri in momenti in cui a loro sembra che il futuro non ci sia più” (cit.Bebe Vio campionessa paralimpica).

Vincenzo Lo Muto

Coordinatore Cittadino Fratelli D’Italia Caltanissetta