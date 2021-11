Eccellenza. Solo pari per la Nissa 0-0 con il Monreale.

Non è riuscito il tris di vittorie di fila alla Nissa in campionato. Ad impedirglielo è stato il Monreale di Rosario Bennardo la cui strenua resistenza alternata a qualche ripartenza pericolosa, ha fatto si che maturasse al “Tomaselli” lo 0-0 conclusivo.

La partita, nel primo tempo, ha alternato occasioni per la Nissa ad altre per il Monreale. I palermitani sono stati insidiosi ad inizio e a conclusione della prima frazione di gioco. Nel primo caso Keba è stato miracoloso, nel secondo ha rischiato il più classico degli autogol per una mancata chiamata di palla con Santamaria.

La Nissa invece è stata molto pericolosa con Priola due volte e con un generosissimo Retucci. Nella ripresa i padroni di casa provano a sbloccare il match, ma gli ospiti tengono sempre sul chi va là la retroguardia nissena.

Nissa vicina al gol con Camara (nella foto), Seckan di testa e Illario, ma il fortino del Monreale, ora penultimo con 4 punti, ha resistito con gli ospiti che hanno replicato con Cardinale su punizione e con Fofanà. Nel recupero mischia nell’area palermitana ,ma la difesa ospite ha tenuto respingendo tre volte le conclusioni degli attaccanti biancoscudati.

Per la Nissa, ora a quota 17 in classifica, che ha dovuto fare i conti con un fondocampo che non consentiva un controllo adeguato del pallone, un’occasione persa per conquistare tre punti che le avrebbero permesso di restare in scia con le prime della classe. E domenica prossima trasferta a Casteltermini per la squadra di Angelo Bognanni, con l’obiettivo di puntare ad un ritorno alla vittoria.