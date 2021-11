Covid in Provincia. La curva dei contagi resta alta. Nelle ultime 24 ore anche un decesso a Mussomeli.

CALTANISSETTA. Ancora 41 nuovi casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore in provincia di Caltanissetta. E’ quanto emerge dal report giornaliero dell’Asp di Caltanissetta. Le persone positive sono tutte in isolamento domiciliare.

Di queste, 17 sono di Riesi, 13 di Gela, 4 di Caltanissetta, 3 di Campofranco, 2 di Niscemi, 1 di Butera e 1 di San Cataldo. Ricoverati in degenza ordinaria 2 pazienti di Villalba positivi al Covid. E’ stato dimesso invece un paziente di Mussomeli. S’è anche registrato un decesso che ha riguardato un paziente di Mussomeli positivo al Covid-19. I guariti sono stati 28, di cui 10 di Gela, 8 di Riesi, 6 di Niscemi, 2 di San Cataldo, 1 di Caltanissetta e 1 di Santa Caterina.

Complessivamente il numero delle persone positive al Covid in provincia di Caltanissetta sfiora i 400 casi, con 398 casi. Di questi 376 sono in quarantena domiciliare, 20 sono ricoverati in degenza ordinaria, uno in terapia intensiva e uno ricoverato fuori provincia.