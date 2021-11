Cgil, Cisl e Uil annunciano sciopero nazionale dei servizi ambientali per rinnovo contratto di lavoro.

CALTANISSETTA. I segretari di Fp Cgil Rosanna Moncada, di Fit Cisl Mario Stagno e Uil Trasporti Filippo Manuella hanno annunciato che, per Lunedi 8 novembre, è proclamato lo sciopero nazionale dei servizi ambientali per l’intera giornata con contestuale presidio di lavoratori del comparto provinciale dell’Igiene ambientale presso la Prefettura di Caltanissetta a partire dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Come viene spiegato in una nota congiunta da parte dei tre rappresentanti sindacali, lo sciopero è indetto contro il preciso intento delle Associazioni Datoriali di operare:

La flessibilità estrema sull’organizzazione del lavoro attraverso il sistema degli orari

Il ridimensionamento del sistema delle relazioni industriali per privare i lavoratori della rappresentanza e

della partecipazione all’interno dell’azienda

La precarizzazione dei rapporti di lavoro soprattutto part- time

La eliminazione totale del limite massimo dei lavoratori part-time presenti in azienda

La parte economica esclusivamente legata agli indici inflattivi e alle dinamiche del corrispettivo economico

del committente all’azienda

Il mancato riconoscimento delle professionalità dei lavoratori addetti agli impianti.

Le organizzazione sindacali, di contro, per i lavoratori del settore vogliono:

CCNL unico e di filiera attraverso l’allargamento del campo di applicazione verso impianti di riciclo

Il rafforzamento delle relazioni industriali attraverso un sistema maggiormente partecipativo dei lavoratori

Evoluzione delle condizioni di lavoro per tutelare la salute degli operatori

Sviluppo delle norme sul mercato del lavoro

Sviluppo dei processi di formazione continua

miglioramento in maniera armonica della classificazione del personale

Perfezionamento degli articoli contrattuali relative ai lavoratori dell’impianto ridi

Esigibilità contrattuale della clausola sociale

Accordo economico che non tenga conto solo delle percentuali inflattive e che sviluppi maggiormente il

welfare contrattuale e le varie indennità.

“La nostra è una sfida alla modernizzazione del settore e la strada da intraprendere è solo una – hanno ricordato i tre segretari provinciali:

– Ciclo integrato dei rifiuti e crescita dimensionale delle aziende, qualità ambientale a tariffe contenute per i cittadini, sviluppo industriale e nuove tutele contrattuali per lavoratrici e lavoratori in un rinnovato contratto unico del lavoro”.