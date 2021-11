Caltanissetta. Venerdì 19 novembre sarà collocata un’iscrizione nella casa in cui abitò Leonardo Sciascia.

CALTANISSETTA. Venerdì 19 Novembre, alle ore 11, in Via Redentore n. 141 a Caltanissetta, sulla facciata della casa dove abitò Leonardo Sciascia per molti anni, sarà collocata una iscrizione per commemorare il centenario della nascita dello scrittore di Racalmuto.

Sarà presente la figlia dello scrittore, Anna Maria Sciascia Catalano. L’iniziativa è curata dalla Società Nissena di Storia Patria e dalla Società Dante Alighieri di cui sono presidenti, rispettivamente Antonio Vitellaro e Marisa Sedita.