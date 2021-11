Caltanissetta. Sabato 20 novembre al Teatro Margherita c’è lo spettacolo “Anime che ci chiamano”.

CALTANISSETTA. Si terrà sabato 20 novembre, con inizio alle ore 21.00, al Teatro comunale “Regina Margherita di Caltanissetta, uno spettacolo messo in scena dalla Compagnia Arcobaleno di Favara dal titolo “Anime che ci chiamano”.

L’evento è organizzato dalla Zona 24 del Distretto Lions 108YB Sicilia, e, quindi, dai quattro Lions Club che la compongono: Caltanissetta, Mazzarino, Caltanissetta dei Castelli e Riesi. Il ricavato netto della manifestazione sarà devoluto in parte alla Fondazione Internazionale del Lions Club (presente in tutti i continenti ed immediatamente attiva in caso di calamità naturali e necessità sanitarie, alimentari, e quant’altro necessiti) ed in parte alla Cif di Favara che si occupa di bambini problematici.

Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Emanuela Setti Carraro, Rita Atria, Francesca Morvillo, Emanuela Loi, Emanuela Sansone, Ida Castelluccio ed il suo bimbo mai nato, la mamma di Peppino Impastato, la mamma di Rosario Livatino ed i piccoli Giuseppe di Matteo e Stefano Pompeo, in questo spettacolo torneranno in vita per qualche minuto con lo scopo di sensibilizzare lo spettatore attraverso brevi monologhi con i quali si vuole mettere in risalto il loro pensiero, le loro riflessioni, le loro paure, cercando di evidenziare quanto la tragica fine violenta cui sono stati destinati li abbia, paradossalmente, eternizzati.

Si tratta di un momento di grande riflessione, sicuramente non noioso ma che “prende” lo spettatore, non nuovo ai Lions Club che da sempre portano aventi i temi etici del rispetto, della fratellanza, dell’accoglienza. Lo spettacolo gode della collaborazione del Comune di Caltanissetta e del Teatro Stabile Nisseno. Per informazioni e prenotazioni 3517888512.