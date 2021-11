Caltanissetta. Leandro Janni (Italia Nostra) su lavori al distributore di viale Trieste: “Degrado del territorio appare inarrestabile”.

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo comunicato del presidente regionale di Italia Nostra Sicilia, Leandro Janni sui lavori relativi al distributore di carburante di viale Trieste.

“Uno dei pochi distributori di carburante che ancora insistono sul territorio urbano di Caltanissetta si trova lungo viale Trieste. E si trova nel bel mezzo di un brano di città ad alta densità abitativa. E si trova, anche, proprio di fronte l’ingresso della moderna chiesa parrocchiale di San Pietro. Il sito su cui è stato realizzato a suo tempo il distributore di carburante, in base al Piano regolatore generale vigente, è un’area destinata a “verde”. Da qualche tempo, in questo sito, in questo distributore di carburante, sono iniziati dei lavori di ristrutturazione edilizia ad opera del nuovo gestore dell’impianto.

La domanda è inevitabile: come mai il Comune di Caltanissetta ha concesso che si realizzassero dei lavori di ristrutturazione (modifiche formali, aumento delle volumetrie, corpi aggiunti) laddove, in base alla normativa relativa ai distributori di carburante in città, è possibile realizzare soltanto delle opere essenziali di miglioria del vecchio impianto? Tutto questo, nel 2021, in un sito destinato a “verde”, in uno dei quartieri di Caltanissetta a più alta densità abitativa. Il processo di mercificazione, di degrado del territorio appare inarrestabile”.

Prof. Leandro Janni, presidente regionale di Italia Nostra Sicilia