Caltanissetta, disagi in via Gibil Gabib: scavi Enel attivi da oltre un mese

Riceviamo & pubblichiamo una lamentela di un cittadino Salvatore Pecoraro, portavoce del Comitato di zona di Gibil Gabib che lamenta lo stato di degrado e l’inaccessibilità

“Quando si smantellano delle strade cittadine per sotterrare l’ennesimo tubo contenitore (di gas, fibra ottica, acqua, fili elettrici, etc.) ci vorrebbe un controllo continuo del Comune, proprietario e responsabile della strada, sui lavori in esecuzione, in modo tale da alleviare i disagi che inevitabilmente vengono creati ai cittadini residenti che quella strada percorrono più volte quotidianamente”.

Salvatore Pecoraro spiega che la via Gibil Habib, da quasi un mese, è intasata a causa di uno scavo per conto dell’ENEL.

“L’impresa che sta effettuando i lavori, sistematicamente ogni settimana, il sabato e la domenica, lascia la strada tutta sporca di brecciolino e di pietrisco, oltrechè con nuove buche che i residenti stanno conoscendo a spese delle ruote e delle sospensioni delle loro autovetture. E non c’è nessuno che controlla l’operato di questi operai, che tanto disservizio hanno creato e continuano a creare a chi è costretto a percorrere la via Gibil Habib”.

La comunità dei residenti si chiede quando sono effettuati questi lavori di interramento dei cavi e perché l’impresa appaltatrice “non aggiusti il manto stradale pezzo per pezzo, ripristinando a regola d’arte il pezzetto di volta in volta interessato

Ci vorrebbe davvero poco per rendere meno gravoso, soprattutto per i cittadini residenti, il periodo di tempo occorrente per i lavori di interramento dei cavi.

Ma le buche prodotte nel manto stradale, quelle dovrebbero essere eliminate subito, ogni giorno in chiusura dell’attività lavorativa.

Ci auguriamo che gli amministratori comunali intervengano tempestivamente, per obbligare la ditta appaltatrice a lasciare la strada pulita ogni giorno e di coprire le buche, quando finisce la giornata lavorativa”.

Foto Fonte: CaltanissettaLive