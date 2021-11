Caltanissetta. Ciclo mensile di incontri online per il 150° anniversario della nascita di Don Luigi Sturzo.

CALTANISSETTA. In occasione del 150° della nascita di Don Luigi Sturzo, l’Associazione di Promozione Sociale Luigi Sturzo di Caltanissetta, in collaborazione con il Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo (CISS) di Roma, l’Istituto Luigi Sturzo di Roma, l’Istituto di Sociologia Luigi Sturzo di Caltagirone, ha organizzato un CICLO DI INCONTRI MENSILI ON LINE. Gli incontri inizieranno il 26 novembre 2021 dalle ore 19:00 alle ore 20:15. E’ possibile partecipare, comunicando la propria e-mail, al ns indirizzo assluigisturzoclsegreteria@gmail.com.

Questi i temi che verranno trattati: Legalità e giustizia; Famiglia e Persona; Cambiamenti nel processo scolastico e universitario per la formazione delle coscienze alla luce del progetto pedagogico di Sturzo; Lavoro, sviluppo e innovazione in Sturzo per l’attuazione del PNRR; La sfida dei cambiamenti necessari per la protezione dell’ambiente; Il servizio: antidoto alla crisi della politica; Sturzo prosindaco ed insegnamento per i cristiani in politica; Impegno dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma a 150 anni dalla nascita di Sturzo.

E previsto un seminario on line con cadenza mensile: novembre 2021, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2022.

Tra i relatori: Dott. Gaspare Sturzo, Dott. Salvo Sorbello, Prof. Eugenio Guccione, Dott. Francesco Averna, Dott. Antonio Di Giovanni, +Mons. Michele Pennisi, Dott. Giovanni Palladino, Dott. Francesco Punzo, Dott. Giacomo De Caro, Dott. Pierluigi Castagnetti, Dott. Stefano Vitello, Dott. Nicola Antonetti.

A coloro che inoltreranno, richiesta di partecipazione, verranno inviate le credenziali di accesso al Seminario.