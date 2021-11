Caltanissetta, appello di Turturici: “sterilizzate i cani per prevenire l’abbandono”

Riceviamo & pubblichiamo un accorato appello di Armando Turturici, animalista appassionato e volontario di Caltanissetta

“In primavera e in estate il numero degli abbandoni di cucciolate e di cani adulti è drammaticamente e spaventosamente mostruoso. Un vezzo comune che porta a questo fenomeno è quello di non sterilizzare i propri cani, erroneamente convinti che non esista la benché minima possibilità che la propria cagnolina rimanga gravida.

Ebbene, il 90% delle persone che si ritrova una cucciolata si trova in queste condizioni per aver completamente ignorato la possibilità appena citata.

Altri ancora minimizzano la situazione, pensando che in qualche modo i cuccioli si potranno piazzare qui e là.

Anche questo è un pensiero assolutamente da condannare perché la media di una cucciolata si aggira a 6 cani. Moltiplicate due cucciolate all’anno (quindi 12 cani) per un’aspettativa di vita di almeno 10 anni e ci ritroveremo un numero esorbitante di cani.

Quindi, da una singola cucciolata possono nascere tantissimi problemi.

Non prendete decisioni corrive quando vi trovate costretti a dare via un cane.

Inoltre, in Sicilia è difficilissimo “piazzare” i cani e sta diventando altrettanto difficile sistemarli al nord, in quanto si sta riempiendo di cani provenienti dal sud negli ultimi anni.

Per cui, per favore, provvedete a sterilizzare il vostro cane ADESSO, prima che possa anche solo avere la possibilità di mettere al mondo altri sfortunati. Dobbiamo prevenire il fenomeno, perché curarlo definitivamente è veramente difficile.

Se seguite dei cani randagi per strada, la sterilizzazione può essere fatta tramite l’ASP (contattate noi volontari per sapere come).

Vi prego dunque di sterilizzare e di sensibilizzare altri nel farlo”.