Calcio: playoff Mondiali, due gare secche per andare in Qatar. Sorteggi il 26 novembre

Dodici nazionali europee per tre posti disponibili, con sei teste di serie (tra cui l’Italia) e sei squadre in seconda fascia. Per il Mondiale in Qatar cambia la formula dei playoff rispetto al ‘classico’ doppio confronto nelle ultime edizioni. Le dieci seconde dei gironi di qualificazione, più due squadre promosse dalla Nations League, verranno inserite in tre gironi da quattro squadre, due teste di serie e due non, con la formula della semifinale (non tra nazionali in prima fascia) e della finale, entrambi in gara secca.

Il sorteggio dei gruppi è in programma il prossimo 26 novembre, alle 17, a Zurigo.Le semifinali sono già stabilito: si giocheranno il 24 e 25 marzo 2022 mentre il 28 e il 29 marzo 2022 si giocheranno le tre finali. Le prove di serie giocheranno in casa le semifinali. Per le finali, invece, sarà il sorteggio a determinare chi giocherà in casa e chi in trasferta. Le vincenti delle finali dei tre gruppi andranno al Mondiale.

Queste le squadre già certe di andare agli spareggi: Portogallo, Svezia, Italia, Galles, Scozia, Russia, Polonia, Macedonia del Nord, Austria e Repubblica Ceca. Completeranno il quadro una tra Olanda, Turchia e Norvegia e una tra Finlandia e Ucraina. Gli azzurri tra le teste di serie, al pari del Portogallo, l’avversario più insidioso.