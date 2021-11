Avviso Legale – Tribunale di Caltanissetta – Proc. Esec. n. 61/2014 RGE

Il giorno 04/02/2022 alle ore 16,30 in Caltanissetta via Rochester n. 2 presso lo studio dell’avv. Agnese Zoda sarà celebrata la vendita senza incanto sincrona mista del seguente bene immobile in un LOTTO UNICO :

– Piena proprietà di un appartamento, all’interno di una casa bifamiliare a schiera, sito in San Cataldo (CL) C.da Bigini n. 12 ( oggi n. 18), situato al primo piano – censito al N.C.E.U. al foglio di mappa 78 ( ex 108 ), particella 98 sub 6, categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), classe 1°, vani 7,5

– Piena proprietà di un garage sito in San Cataldo (CL) C.da Bigini n. 12( oggi n. 18), situato al piano terra – censito al N.C.E.U. al foglio di mappa 78 ( ex 108 ), particella 98 sub 4, categoria C/2

– Lastrico solare sito in San Cataldo (CL) C.da Bigini n. 12( oggi n. 18), situato al piano copertura – censito al N.C.E.U. al foglio di mappa 78 ( ex 108 ), particella 98 sub 8

PREZZO BASE EURO 85.599,07 (Euro ottantacinquemilacinquecentonovantanove/07

In caso di gara tra più offerenti la misura minima dell’aumento da apportare all’offerta più alta è di €. 5.000,00

OFFERTA MINIMA CONSENTITA EURO 64.199,30 (Euro sessantaquattromila-centonovantanove/30 ) pari al 75 % del prezzo base .

CAUZIONE pari al 10% del prezzo offerto.

La gara si svolgerà nella modalità sincrona mista così come definita dall’art. 2 del DM 32/2015 che prevede che i rilanci possono essere formulati sia in modalità cartacea che in modalità telematica .

L’offerta di acquisto può essere presentata:

previo accesso al sito www.fallcoaste.it, selezione del bene di interesse e, tramite il comando “Iscriviti alla vendita”, compilazione del modulo ministeriale di “presentazione offerta. Il “Manuale utente per la presentazione dell’Offerta Telematica” indicante tutti i passaggi necessari per completare la procedura di presentazione dell’offerta in modalità telematica è disponibile nel sito ufficiale del Ministero al seguente indirizzo: http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_26&contentId=DOC4003 ; in modalità cartacea, mediante deposito dell’offerta in busta chiusa ed in regola con il bollo presso lo studio legale dell’avv. Agnese Zoda sito in Caltanissetta via Rochester n. 2

Il deposito dell’offerta dovrà avvenire entro il giorno 03/02/2022 alle ore 12,00 .

Si precisa che anche nel caso di mancata connessione/presenza da parte dell’unico offerente, l’aggiudicazione potrà comunque essere disposta in suo favore.

Nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide si procederà con gara tra gli offerenti mediante la piattaforma www.fallcoaste.it sul prezzo offerto più alto (tanto, anche in presenza di due o più offerte di identico importo).

In caso di aggiudicazione l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri accessori ( che gli verranno quantificati dal Professionista Delegato) nel termine da lui indicato nell’offerta ( max 90 gg. ), ovvero in mancanza, non oltre 90 giorni dall’aggiudicazione. Il mancato pagamento del saldo prezzo determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’aggiudicatario perderà le somme versate a titolo di cauzione.

Sono a esclusivo carico dell’acquirente tutte le spese, gli oneri fiscali ed i tributi occorrenti per perfezionare il trasferimento del bene oggetto della presente vendita

Gli interessati hanno facoltà di visionare l’immobile prima della vendita contattando il Custode nominato, Avv. Agnese Zoda con studio in Caltanissetta Via Rochester n. 2. Ulteriori informazioni e documentazione quale l’ordinanza di vendita o la perizia d’ufficio potranno essere acquisite in Cancelleria EE. II. Del Tribunale di Caltanissetta o presso lo studio del Delegato previo appuntamento telefonico ( ai seguenti recapiti 0934/22178 – 380/5092239) oppure sul sito internet www.fallcoaste.it