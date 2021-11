Armato di una mannaia e due coltelli cerca di forzare porta di casa dell’ex moglie. Arrestato dai carabinieri.

Stava cercando di forzare l’abitazione dell’ex moglie armato di due coltelli ed una mannaia, ma i carabinieri hanno fatto in tempo ad arrestarlo e ad evitare il peggio per l’ex consorte.

E’ accaduto a Modica in provincia di Ragusa. Qui un uomo di 45 anni, nonostante avesse il divieto di avvicinarsi all’ex moglie dalla quale era separato ma non legalmente, si era recato nella sua casa, per di più armato di una mannaia e due coltelli.

Sul posto sono però intervenuti i carabinieri che, chiamati dall’ex moglie, hanno bloccato l’ex marito in evidente stato di ebbrezza. L’uomo, una volta arrestato, è stato posto ai domiciliari e dovrà rispondere di atti persecutori, porto di armi o di oggetti atti ad offendere e violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.