Tumore al seno, EDI-Sicilia presenta “manifesto” a Presidente Ars

PALERMO (ITALPRESS) – La delegazione siciliana di Europa Donna è stata ricevuta ieri dal Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gianfranco Miccichè, nella sua sede istituzionale, in occasione della Prima Giornata Nazionale del Tumore al Seno Metastatico che si è celebrata il 13 ottobre. Secondo le ultime stime basate sui dati dei Registri Tumori di 8 province italiane, e presentate nell’edizione speciale del TG di Europa Donna Italia diffuso ieri, nel nostro Paese sono circa 50 mila le donne che convivono con questa patologia. Se si è arrivati a questi numeri lo dobbiamo soprattutto ai progressi delle terapie, tuttavia la quotidianità di queste pazienti è ancora piena di ostacoli e la loro qualità di vita ancora poco considerata.

Le 7 principali necessità delle donne con tumore al seno metastatico sono state raccolte in un Manifesto che la referente di Europa Donna-Sicilia, Carmela Amato, ha sottoposto ieri al Presidente Miccichè.

“Grazie alla ricerca oggi le prospettive di vita per chi ha una diagnosi di tumore al seno metastatico sono ulteriormente allungate – sottolinea il Presidente dell’Ars, Miccichè -. Sono stato ben felice di Incontrare la delegazione Europa Donna-Sicilia in occasione della prima Giornata di sensibilizzazione alla malattia rendendomi disponibile, nell’ambito delle nostre possibilità, a collaborare per aiutare l’associazione. La prevenzione rimane una importante arma per combattere questa malattia ed è su questo che bisogna puntare”.

Europa Donna Italia, movimento di advocacy che raccoglie una rete di oltre 170 associazioni territoriali, da oltre 25 anni è in prima linea per tutelare i diritti delle donne colpite da tumore al seno, impegnandosi in azioni di sensibilizzazione e di dialogo con le Istituzioni nazionali e regionali.

La Delegazione Siciliana del movimento, coordinata da Carmela Amato, comprende 10 associazioni: aBRCAdaBRA (Palermo), Ados Gela, Altea (Ragusa), Angolo (Siracusa), Il filo della vita (Catania), Per te donna (Messina), Progetto Luna (Caltanissetta), Associazione Serena a Palermo, Sicilia Donna (Avola), SOS Donna (Catania).

