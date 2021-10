Sommatino. Si lavora alla valorizzazione del Parco Urbano “Falcone – Borsellino”.

SOMMATINO. Valorizzazione del parco urbano Falcone Borsellino. E’ l’obiettivo a cui l’amministrazione Carbone lavora da tempo per farne un luogo di socializzazione ed attività all’aria aperta, accessibile a tutti.

Come ha reso noto il sindaco Elisa Carbone, l’intervento prevede la realizzazione di una pista da corsa lungo il perimetro del Parco Urbano, in luogo del vialetto esistente; l’installazione di illuminazione e di un sistema di video sorveglianza a garanzia della sicurezza delle infrastrutture; l’abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso ai campi da tennis per promuovere l’inclusione attraverso lo sport.

“Le nostre idee si trasformano in fatti e in risposte concrete ed importanti alle esigenze della comunità”, ha concluso il sindaco che ha evidenziato come si tratta di un progetto che la sua amministrazione comunale sta portando avanti per migliorare ulteriormente la vivibilità cittadina.