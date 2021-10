Sommatino. Avviato il servizio di refezione scolastica. La soddisfazione del sindaco.

SOMMATINO. È stata avviata ieri la refezione scolastica. A renderlo noto è stato il sindaco Elisa Carbone. “Si tratta – ha spiegato – di un servizio che abbiamo organizzato e migliorato negli anni e che, in particolare modo quest’anno, abbiamo voluto che iniziasse prima possibile”.

Il sindaco ha anche rilevato che l’attenzione ed il rispetto delle linee guida anti Covid-19 sono alti: tutto è confezionato; le bottiglie d’acqua sono state sostituite con una bottiglietta per ciascun bambino; le tovagliette e le posate sono state sostituite con quelle monouso. Grande attenzione anche per la preparazione dei pasti con limitazioni dovute ad intolleranze o allergie o a motivi religiosi.

“Siamo andati a scuola per verificare insieme agli alunni ed alle insegnanti. I bambini erano contenti di essersi ripresi anche questo pezzetto della loro normalità e soddisfatti della pasta con le lenticchie. Una di loro ci ha detto che non lo era ma solo perché voleva continuare a pranzare insieme alla sua mamma, e come darle torto”.