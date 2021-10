Sicilia, sit-in a Punta bianca contro esercitazioni militari

Questa mattina sono iniziate, per il 63° anno consecutivo, le esercitazioni militari a Punta bianca, in provincia di Agrigento. Mareamico, Marevivo e un gruppo di cittadini hanno provato a bloccare le operazioni organizzando un sit-in pacifico. Non ci sono stati scontri, e tutto è avvenuto sotto l’occhio vigile dei carabinieri.

“Abbiamo cercato di nostro appello il disagio nell’assistere alla distruzione del territorio con queste pesanti militari – si legge in nota delle associazioni -. Facciamo appello al Presidente della Regione Sicilia affinchè un territorio idoneo per le esercitazioni, diverso da Punta bianca, che aspira a diventare riserva naturale”.