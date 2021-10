Sicilia, Palermo: GdF scopre 3 furbetti, dovranno restituire oltre 35mila euro

Tre furbetti del reddito di cittadinanza sono stati scoperti a Carini, nel Palermitano, dalla Guardia di finanza. Tra gli indebiti beneficiari una persona che aveva falsamente indicatore di essere titolare di un contratto di locazione immobiliare, un’altra che non aveva il requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni poiché straniera mentre l’ultimo beneficiario risultava rientrato dall’estero da meno di due anni.

Per tutti e tre è scattata la denuncia ei finanzieri hanno sottoposto a sequestro preventivo le card. Gli indebiti percettori sono stati segnalati al locale ufficio Inps per l’irrogazione delle sanzioni amministrative di revoca/decadenza del beneficio e per il recupero coattivo delle somme già indebitamente percepite, complessivamente pari a oltre 35.000 euro.