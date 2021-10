Sicilia, droga: hashish al fresco nel Siracusano tra gelati e granite

Hashish nel furgone frigorifero tra gelati e granite. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Noto e della Stazione di Canicattini Bagni hanno denunciato un 49enne proprietario di un bar e di un furgone frigo che utilizzato per spacciare. Nel corso della perquisizione del veicolo e’ stato infatti trovato lo stupefacente. Peraltro a causa delle cattive condizioni igieniche del mezzo e dei prodotti trasportati, il Nas di Ragusa ha ascensori amministrativi.

La perquisizione e’ stata estesa al bar di Canicattini Bagni nel quale c’erano 2 grammi di cocaina nascosti in un sacco di farina. Anche in questo caso i militari del Nas hanno contestato alcune violazioni amministrative per le condizioni igieniche del locale. L’uomo e’ stato denunciato alla procura di Siracusa per ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; sanzionata, infine, per 4 mila euro la sua attivita’ commerciale. (Foto di repertorio)