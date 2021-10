Sicilia, covid: 250 nuovi casi e 3 morti

Sono 250 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia su 10.068 tamponi e l’indice di positività è salito al 2,4% (ieri era 1,6%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Nuovi casi in calo, dunque, per il secondo giorno consecutivo anche se rispetto alla giornata di ieri sono stati eseguiti meno tamponi; sabato, infatti, erano stati 283 i nuovi casi su 17.122 test eseguiti. Tre i decessi registrati nelle ultime 24 ore, di cui tutti, come comunica la Regione Siciliana, relativi ai giorni scorsi.

Attualmente i positivi in Sicilia sono 10.748 (-217) mentre le persone ricoverate in regime ordinario sono 335, 43 in terapia intensiva (+1). In isolamento domiciliare ci sono 10.370 pazienti. I guariti salgono a 284.018 (+464). Da inizio pandemia sono state 301.658 le persone contagiate dal Covid nell’Isola.