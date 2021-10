Serradifalco. Attivati dalla Croce Rossa Italiana i servizi dello Sportello Sociale e dell’Atelier Solidale.

SERRADIFALCO. Il Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana di cui è presidente Nicolò Piave, per il tramite dell’Unità territoriale di Serradifalco di cui è responsabile cittadino Filippo Giardina, ha attivato due nuovi servizi.

Si tratta dello Sportello sociale e dell’Atelier solidale. Il primo di questi servizi riguarda la distribuzione di viveri. Le persone bisognose possono rivolgersi alla sede della Croce Rossa a Serradifalco che si trova in Largo Macello. Ogni primo e terzo mercoledì del mese è possibile per le persone bisognose recarsi nella sede della Cri per ricevere viveri e generi di prima necessità. E’ possibile recarsi nella sede della Cri dalle 16 alle 18 di ogni primo e terzo mercoledì del mese.

Per accedere al servizio, bisogna portare con sé il modello Isee, fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale dei componenti del nucleo familiare che richiedono la fornitura di alimenti e generi di prima necessità da parte della Cri serradifalchese. Il secondo servizio, invece, riguarda il cosiddetto Atelier solidale. Si tratta di un servizio che prevede la raccolta e la distribuzione di vestiti alle persone bisognose.

Anche in questo caso, la solidarietà è in primissimo piano nel contesto di un’iniziativa che intende offrire un servizio funzionale alle esigenze di tanta utenza che deve fare i conti con la crisi economica di questo periodo. E’ possibile recarsi ogni mercoledì dalle 19,30 alle 21,30 presso la sede della Cri serradifalchese sia per ottenere vestiti che per donarli. Per ogni contatto e informazione è possibile telefonare al numero 3384501185.