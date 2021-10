Santa Caterina. L’ufficio postale interessato da lavori dal 19 al 23 ottobre.

SANTA CATERINA. Poste Italiane ha comunicato che l’ufficio postale di via Michele Capra a Santa Caterina Villarmosa sarà interessato da lavori infrastrutturali da domani 19 ottobre fino a sabato 23.

Per il ritiro della corrispondenza in giacenza i cittadini potranno rivolgersi alla sede di Caltanissetta 6 sita in via Filippo Paladini 85. Per i servizi postali e finanziari sono inoltre disponibili le sedi limitrofe compresi gli uffici postali di Marianopoli e, con orari di apertura fino al pomeriggio, Caltanissetta Leone.