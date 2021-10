San Cataldo. Studenti dell’Istituto d’Arte “Juvara” visitano il santuario Madonna delle Grazie con il prof. Aurelio Giuliana.

SAN CATALDO. Riscoprire le radici storiche e socio religiose del territorio. E’ quanto hanno fatto gli studenti dell’Istituto d’Arte “Filippo Juvara” di San Cataldo andando a riscoprire le radici del Santuario della Madonna delle Grazie.

Tutto questo è avvenuto grazie alla guida del professore Aurelio Giuliana che ha parlato agli studenti dello Juvara illustrando le vicende legate al santuario. Un’iniziativa, quella promossa dal Comitato Madonna delle Grazie che ha visto aderire l’istituto d’arte “Filippo Juvara” di San Cataldo.

Michele Falzone, infine, nel dirsi soddisfatto per questa lodevole iniziativa che ha visto in prima fila il prof. Giuliana, ha detto di restare a disposizione per una futura collaborazione con la scuola affinché possiamo valorizzare l’antica chiesetta.