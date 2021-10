San Cataldo. Elezioni, Vassallo incontra i cittadini del quartiere Giganna – Gabara.

SAN CATALDO. Il candidato sindaco Claudio Vassallo ha incontrato i cittadini Sancataldesi del quartiere Giganna – Gabbara. “Si è trattato di un’occasione per mettere nero su bianco le cose positive e le necessità da attenzionare in questa parte di territorio cittadino. Un quartiere che ha delle ottime potenzialità, che è straordinariamente vivo e che deve assolutamente essere valorizzato”, ha rilevato il candidato sindaco Vassallo che ha sottolineato l’opportunità di dialogo che ha potuto porre in essere con gli abitanti del quartiere sancataldese.

Nel contempo, sempre dal candidato sindaco Vassallo è emerso un dato in vista del prossimo ballottaggio: l’età media della sua Giunta è di appena 42 anni. “La sfida generazionale è iniziata! La Giunta più giovane della storia della Città di San Cataldo”, ha sottolineato il candidato sindaco che ha 53 anni, mentre gli assessori designati sono Valentina Giambrone 43 anni, Felice Favata 32 anni, Salvatore Macaluso 49 anni, Vincenzo Giambra 42 anni e Vincenzo Naro 36 anni.