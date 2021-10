Record nell’agrigentino, multa da 10mila euro: su scooter senza patente, assicurazione e carta di circolazione

Alla guida di uno scooter senza carta di circolazione, senza assicurazione e senza aver mai conseguito la patente. Maxi multa da 10mila euro per un 23enne di Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino, fermato per un controllo dagli agenti del locale commissariato. Alla richiesta di esibire la patente di guida, il giovane ha riferito di non averla mai presa e di non avere il certificato assicurativo poiché il ciclomotore non era mai stato coperto dalla polizza.

Dai controlli è poi emerso che il mezzo non era mai stato immatricolato ed era munito di una targa riconducibile a un altro scooter. Per il giovane è così scattata la maxi sanzione per la richiesta di quattro norme del Codice della strada. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e fermo amministrativo.