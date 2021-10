Mussomeli, gita autunnale dei soci BCsicilia a Naro

MUSSOMELI – Gita domenicale a Naro in questo inizio di autunno. La BCsicilia di Mussomeli, di cui è presidente Rita La Monica, ha visitato, guidata dal Presidente della Proloco Prof. Gero Verde, la “ Fulgentissima” Naro con tutte le sue meraviglie storiche ed architettoniche. Il primo saluto doveroso è stato verso San Calogero, il grande Patrono, e di seguito tutta l’area medievale con la visita alla vecchia cattedrale Normanna e dopo, al bellissimo e ben curato castello chiaramontano, da cui si gode un panorama spettacolare con la vista sulle cupole delle numerose chiese e degli ex conventi. Un percorso suggestivo per le vie della cittadina, alla ricerca di testimonianze dell’antico splendore medievale e barocco. La visita alla chiesa di Sant’Agostino ha chiuso la mattinata. Dopo la pausa culinaria con le specialità del luogo, è continuata la visita alla chiesa di San Francesco con la sua preziosa sagrestia e le tele del Provenzani; a seguire, la chiesa medievale di Santa Caterina di Alessandria e per chiudere in bellezza, la chiesa madre con la sua magnificenza.” Una bellissima giornata amichevole e culturale e, inaspettatamente, “ baciata dal sole”, ha commentato la presidente Rita La Monica..