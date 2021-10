Mamma porta bimbo morto in un supermercato, orrore in Umbria: la donna fermata per omicidio

Orrore in Umbria: vicino a Città della Pieve una donna ungherese e’ entrata in un supermercato con in braccio un bimbo di due anni insanguinato, probabilmente suo figlio, e lo ha adagiato sul nastro trasportatore di una delle casse chiedendo aiuto. Il piccolo, che aveva ferite da arma da taglio al torace e all’addome, era pero’ gia’ morto. I carabinieri sono intervenuti sul posto, nella frazione di Po’ bandino, e hanno fatto scattare le indagini sul presunto omicidio con il coordinamento della Procura di Perugia. La donna di 43 anni, che abita a Chiusi, in provincia di Siena, ed e’ ospite di alcuni conoscenti, e’ stata portata in caserma in stato confusionale e fornito versioni contrastanti sull’accaduto.

Il padre del bimbo vivrebbe all’estero. E’ probabile che il bimbo sia stato ucciso con una o piu’ coltellate ma non e’ chiaro se fosse gia’ morto quando la donna e’ entrata nel supermercato. All’esterno del supermercato e’ stato trovato un passeggino con tracce di sangue. I militari dell’Arma hanno perquisito un casolare abbandonato a poche centinaia di metri dal supermercato dove il bimbo potrebbe essere stato ferito. E’ stato trovato un coltello ma non e’ chiaro se sia l’arma del delitto.

La donna è stata sottoposta a fermo per omicidio del bambino di due anni che lei stessa aveva portato morto in un supermercato di Città della Pieve. Il provvedimento e’ stato concesso dal sostituto procuratore Manuela Comodi dopo avere sentito la donna. Questa – secondo quanto si e’ appreso – non aveva fatto ammissioni su quanto successo.