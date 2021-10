Maltempo, mercoledì 6 ottobre allerta gialla in 14 regioni: anche in Sicilia

Allerta gialla mercoledì 6 ottobre in 14 regioni per il maltempo. È quanto emerge dal bollettino della Protezione civile che ha valutato, in base alle previsioni meteorologiche, lo stato di attenzione sulla Provincia Autonoma di Trento, parte di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania, Marche e sull’intero territorio di Emilia-Romagna, Umbria, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Dalle prime ore di mercoledì 6 ottobre sono previste precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, in estensione dal pomeriggio di domani alle Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequenti attività elettrica e forti raffiche di vento.