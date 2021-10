In Sicilia 183 nuovi casi di Covid e 12 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – In calo i contagi Covid in Sicilia. Il numero di contagiati, secondo i dati resi noti oggi dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore è di 183, 87 in meno rispetto a quelli registrati ieri nonostante il numero di tamponi effettuati superiore, 15.066, determinando un tasso di positività che si dimezza all’1,21%. Raddoppiati i decessi, che sono 12: il numero dei morti, secondo la Regione Siciliana, risalgono 1 a ieri, 4 al 14 ottobre, 1 al 12 ottobre, 1 all’11 ottobre, 1 all’8 ottobre, 1 al 27 settembre, 2 al 23 e 1 al 15 settembre. I guariti sono 971 mentre gli attualmente positivi calano di 800 unità segnando un numero totale di 7.970. Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari è in discesa, con di 259 (-32), in lieve crescita a 43 (+2) il numero di coloro che si trovano in terapia intensiva con 4 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 7.668 persone.

