Il ballerino serradifalchese Giuseppe Pera ferito nel tragico incidente di Riad nel quale hanno perso la vita tre suoi compagni.

SERRADIFALCO. E’ rimasto coinvolto anche un serradifalchese nel tragico incidente verificatosi a Riad in Arabia Saudita che ha portato alla morte di tre ballerini italiani. Si tratta di Giuseppe Pera. A comunicarlo in un post nella sua pagina ufficiale di Facebook è stato il sindaco Leonardo Burgio: “Una domenica apparentemente tranquilla si chiude con la dolorosa notizia che ci arriva dalla lontana Riad, dove un incidente gravissimo ha coinvolto anche un nostro concittadino”.

Il primo cittadino ha confermato che, nella compagnia di ballo Italiana invitata per l’inaugurazione di un teatro rimasta coinvolta nel tragico incidente, c’era anche il serradifalchese Giuseppe Pera, ballerino anche lui tra i migliori e più affermati del panorama nazionale.

“Anche Giuseppe Pera, nostro orgoglio serradifalchese, ha vissuto questa tristissima vicenda: tre ballerini purtroppo sono morti e uno di questi e’ un nostro corregionale della vicina provincia di Agrigento. Per fortuna, o forse per miracolo , il nostro Giuseppe nell’incidente è rimasto solo leggermente ferito e sembra fuori pericolo”. Il sindaco ha espresso dolore per quanto accaduto alle famiglie dei tre ballerini morti che in questo momento stanno soffrendo per la perdita dei loro cari, ma anche “sollievo” nell’apprendere che Giuseppe Pera è rimasto vivo.