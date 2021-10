Green Pass: primo giorno senza intoppi al Comune di Palermo, allontanato un dipendente

“Esprimo un sentito ringraziamento a tutte le strutture comunali che, senza alcun problema, sono riuscite a garantire il rispetto della nuova normativa da ieri in vigore, legata al green pass. Un’altra importante conferma dell’impegno da parte dell’Amministrazione comunale a tutela della salute pubblica”. A dirlo è il sindaco di PALERMO, Leoluca Orlando, dopo la prima giornata di attuazione della normativa sulla certificazione verde al Comune che “si è svolta con grande ordine e senza nessuna problematica speciale”. “L’Amministrazione comunale in questo anno e mezzo di pandemia ha profuso la massima attenzione alla sicurezza dei lavoratori e, più in generale, di tutti i frequentatori delle strutture comunali – aggiunge il vice sindaco Fabio Giambrone -.

Anche oggi l’Amministrazione ha posto la massima cautela per garantire il rigoroso rispetto della nuova normativa. Nei prossimi 15 giorni vi sarà, inoltre, il progressivo rientro dei dipendenti con riduzione del lavoro agile in corrispondenza dell’elevazione dei livelli di sicurezza collettiva e della necessità di riprendere la maggiore offerta di servizi all’utenza”. “I 180 edifici in cui si svolge l’attività comunale sono stati presidiati con accertatori e strumenti – spiega il segretario generale Antonio Le Donne -. Nel primo giorno di attuazione non si sono verificati né assembramenti, né proteste e un solo caso di dipendente invitato ad allontanarsi in quanto non in possesso di certificazione. Si sono rilevate alcune richieste di ferie che potrebbero alludere a un mancato possesso del certificato verde, ma in nessun caso è stato autorizzato il lavoro agile per eludere l’obbligo della certificazione. Nella prossima settimana si intensificheranno le azioni in corrispondenza del progressivo aumento del personale in presenza – conclude -. Ma l’inizio è stato decisamente promettente e il coordinamento dei datori di lavoro ha operato efficacemente”.