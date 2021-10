DLF Nissa Rugby, open day: secondo appuntamento sabato 9 ottobre

Tutto pronto in casa DLF Nissa Rugby per il secondo open day dopo il successo del primo svolto sabato 25 settembre. Nuovo appuntamento sabato 9 ottobre, dalle ore 9 alle 13, presso il campo polivalente “L. Gattuso” a San Luca nel capoluogo nisseno. Per l’utilizzo del campo la società nisseno ringrazia il Comitato di quartiere nella persona di Nello Ambra e la Parrocchia di San Luca nella persona di Padre Alfonso.

Grande fermento nella società guidata dallo “storico” presidente Giuseppe Lo Celso per un ottobre “denso” di avvenimenti. Oltre l’open day, da segnalare la completa ripresa degli allenamenti delle formazioni juniores e seniores in vista dell’inizio dei campionati.

Staff tecnico al lavoro con solerzia e alacrità. Intanto attenzione concentrata sul secondo open day: l’attività sarà svolta nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-covid, obbligatorio il green pass per gli over 12. Evento da non perdere per i ragazzi e le loro famiglie per conoscere il rugby e la multiforme attività della società nissena.

L’Open Day è inserito nel cartellone “Autunno in Festa” del quartiere di San Luca. A promuovere e collaborare per l’organizzazione di tutti gli eventi l’associazione di promozione sociale “Sulle ali della Musica” e il Comitato Quartiere San Luca hanno chiamato a raccolta associazioni ed enti del territorio.