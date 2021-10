Covid in Provincia. Nelle ultime 24 ore si registrano 15 nuovi casi di positività.

In Provincia di Caltanissetta nelle ultime 24 ore si sono registrati complessivamente 15 casi di positività al Covid. E’ quanto emerge dal report quotidiano dell’Asp. In particolare, sono 5 i pazienti di San Cataldo, 4 di Caltanissetta, 2 quelli di Niscemi, 2 di Mazzarino, uno di Gela e uno di Riesi.

E’ stato dimesso dalla degenza ordinaria un paziente proveniente da fuori Provincia. Sono invece 17 le persone guarite di cui 14 di Gela, uno di Caltanissetta, uno di Mazzarino e uno di Marianopoli. In Provincia il numero di casi di positività al Covid è attualmente di 225 di cui 17 ricoverati in malattie infettive. Un altro paziente è infine ricoverato in un’altra Provincia.