Cina: da’ fuoco a ex moglie in livestream, condannato a morte

Un cittadino cinese che ha dato fuoco alla sua ex moglie mentre la donna era impegnata in un livestream sui social con i suoi follower, e’ stato condannato a morte giovedi’ scorso. Lo riporta la Cnn. La vittima – Lhamo, una contadina di 30 anni – stava trasmettendo in diretta streaming il mese da scorso prefettura autonoma del Tibet nella provincia sudoccidentale di Sichuan, quando l’uomo – Lum – e’ nella sua casa e l’ha cosparsa di benzina prima di darle fuoco.

La donna e’ deceduta due settimane dopo. Secondo l’emittente CCTV, dovra’ anche risarcire la famiglia della vittima. I due avevano divorziato nel giugno del 2020 a causa delle ripetute violenze dell’uomo su Tang Lum. Dopo il divorzio la donna aveva sempre respinto le richieste del suo ex di risposarlo.