Caltanissetta, la ‘stoccata’ del gruppo consiliare M5s: “Opposizione goffa”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. – “All’inizio della seduta del consiglio comunale di ieri, le opposizioni hanno presentato un ordine del giorno che impegnava il sindaco a presentare le relazioni sull’attività 2019/2020 e 2020/2021, chiedendone la condivisione alla maggioranza. Il Movimento 5 Stelle si è subito dichiarato d’accordo sulla sostanza ma non sulla forma, in quanto la premessa del documento aveva dei toni francamente inaccettabili che non rendevano certamente onore ad un Sindaco che in questo difficilissimo periodo di pandemia si è speso come non mai per la sua comunità.

Inoltre il documento concedeva al Sindaco solo una settimana di tempo per presentare le relazioni, mentre questi, intervenuto in aula, si era subito dichiarato disponibile ad ottemperare ma chiedendo un lasso di tempo appena superiore. Con la solita strategia della mistificazione le opposizioni hanno provato a comunicare subito la loro verità, ma è giusto che i cittadini sappiano come sono andate realmente le cose.

In ultimo ci piace dire che con la correttezza che sempre ci ha contraddistinti, siamo restati in aula sino alle 2:15 in maniera compatta con 10 consiglieri, per consentire ai soli tre consiglieri di opposizione rimasti la trattazione di due mozioni da essi presentate. Questo è il M5S, sempre a favore della trasparenza e al servizio dei cittadini.”