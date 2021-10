Butera. Lo scrittore Salvatore Lisi vince il Premio Internazionale Navarro 2021.

BUTERA. Lo scrittore Salvatore Lisi ha vinto la 12^ edizione del Premio Internazionale Navarro 2021. L’evento è organizzato dai Lions Club Sambuca Belice di cui è presidente il prof. Enzo Randazzo. Il libro dello scrittore buterese che ha ottenuto il primo posto è il romanzo storico “L’Altra vocazione”.

La cerimonia di premiazione si svolgerà nella sala convegni della Banca Sicana in Corso Umberto I a Sambuca di Sicilia. L’evento si terrà in presenza il prossimo 6 novembre, nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti. Tra i premiati anche Nuccio Fava, già direttore del TG1 e TG3, ed il vice sindaco di Caltanissetta Grazia Giammusso.

Il libro, ambientato in Sicilia negli anni ’30 del secolo scorso, ha come protagonista un bambino, Salvatore Alieri, che si ritrova dapprima a percorrere la strada del sacerdozio e poi quella della politica. In questo contesto storico, emerge il perché nel nostro paese, a causa dell’“Altra vocazione”, cioè della propensione alla corruzione e discriminazione, si è cristiani senza chiesa e cittadini senza patria.