Basket, dramma a Reggio Calabria, muore in campo giocatore agrigentino del Messina

Dramma nel basket. Haitem Jabeur Fathallah, 32enne della Fortitudo Messina, è morto all’ospedale di Reggio Calabria dove era stato portato per un malore che lo aveva colpito nel corso del match contro la Dierre Reggio, valido per il campionato di Serie C Gold di basket. Fathallah si era accasciato a terra perdendo i sensi: partita subito sospesa per soccorrere il cestista, portato in ambulanza in ospedale dove è morto poco dopo il ricovero.

Il giocatore, dopo il malore che lo ha colpito e durante il trasporto in ospedale, è rimasto sempre incosciente. Fathallah vantava oltre 250 presenze nei campionati senior di basket. Nato ad Agrigento, dopo aver giocato con Porto Empedocle, Racalmuto e Licata, era arrivato a Messina nella stagione 2016/2017, militando prima nella Basket School e successivamente nella Fortitudo Messina