Agrigento, nisseno positivo al covid esce da casa per fare una passeggiata: denunciato

Positivo al Covid e stanco della quarantena aveva deciso di uscire di casa per prendere una boccata d’aria. A Licata, in provincia di AGRIGENTO, la Polizia ha denunciato in stata di libertà per violazione delle norme anti-Covid un professionista 50enne della provincia di Caltanissetta.

Gli agenti lo hanno bloccato durante un normale controllo mentre viaggiava a bordo della propria auto, scoprendo che l’uomo era positivo e non ancora in possesso della documentazione che accertava l’avvenuta negativizzazione. Agli agenti ha detto di essere in attesa dei risultati del tampone, ma, essendo stanco di rimanere chiuso in casa, di aver deciso di fare una passeggiata lontano dal piccolo comune in cui risiede per timore di essere riconosciuto. Per il 50enne adesso è scattata la denuncia.