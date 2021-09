Valverde vince la tappa 3 de “il Giro di Sicilia” ed è la nuova maglia giallo rossa

Alejandro Valverde (Movistar Team) ha vinto la terza tappa de Il Giro di Sicilia Eolo, la Termini Imerese – Caronia, di 180 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Alessandro Covi (UAE Team Emirates) e Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli – Sidermec).



Alejandro Valverde (Movistar Team) è il nuovo leader della Classifica Generale e indossa la Maglia Giallo Rossa.



RISULTATO DI TAPPA

1 – Alejandro Valverde (Movistar Team) – 180 km in 4h42’29”, media 38.232 km/h

2 – Alessandro Covi (UAE Team Emirates) s.t.

3 – Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli – Sidermec) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 – Alejandro Valverde (Movistar Team)

2 – Alessandro Covi (UAE Team Emirates) a 7″

3 – Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli – Sidermec) a 9″



LE MAGLIE

Maglia Giallo Rossa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Regione Siciliana – Alejandro Valverde (Movistar Team)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da Regione Siciliana – Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Maglia Verde Pistacchio , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Valsir – Benjamin King (Rally Cycling)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Valsir – Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Work Service Group – Alessandro Covi (UAE Team Emirates)

Il vincitore di tappa e nuova Maglia Giallo Rossa Alejandro Valverde (Movistar Team), subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “È una sorpresa questa vittoria. Non mi sentivo molto bene ma volevo ripagare la squadra per il loro grande lavoro. Volevamo provare a conquistare un successo in questo Giro di Sicilia ma dopo la mia caduta alla Vuelta non ero sicuro della mia forma. Domani vedremo come sto e se potrò combattere per la vittoria di questa corsa”.