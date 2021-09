Vaccini Covid, Aifa: attesi dati Ema per decidere su terza dose

Nel parere della Commissione Aifa sulla terza dose per la vaccinazione anti-Covid non e’ inclusa la popolazione generale, perche’ per la valutazione del richiamo sulla popolazione piu’ ampia sono attesi ulteriori dati. A precisarlo e’ la stessa Aifa.

Nel provvedimento, spiega, “non viene inclusa la popolazione generale in attesa che EMA valuti i dati forniti dalle aziende produttrici dei suddetti vaccini”.

“L’estensione di tale misura a livello nazionale – conclude – assunta in anticipo rispetto alla posizione EMA, si configura come importante atto di sanita’ pubblica per la tutela della popolazione piu’ esposta a forme gravi di Covid”.