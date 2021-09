Tromba d’aria a Pantelleria: anche un elicottero militare per soccorrere la popolazione colpita

I volontari della protezione civile, i carabinieri, la polizia locale e gli operatori del 118 sono ancora al lavoro a Pantelleria per mettere in sicurezza la zona colpita dalla tromba d’aria intorno alle 19.45.

Il bilancio finale delle vittime di 2 morti e 9 feriti, ci cui 4 gravi, che appena le condizioni lo permettereanno verranno trasferite in ospedale a Palermo.

Non si segnalano dispersi. Ingenti i danni alle abitazioni, ai veicoli e alle colture.

“A nome di tutto il consiglio comunale esprimo il piu’ profondo dolore per questa assurda tragedia che ha colpito la nostra comunita'”. Lo dice Erik Vallini, presidente del consiglio comunale sull’isola di Pantelleria.

“Ci stringiamo con un grande abbraccio alle famiglie e a coloro che in questo momento sono in un letto d’ospedale”, afferma Vallini che ringrazia “tutti coloro che in queste ore si sono prodigati a prestare i soccorsi”.

Le salme di Giovanni Errera, 47 anni, e Francesco Valenza, 86 anni, sono state trasferite presso la camera mortuaria dell’ospedale ‘Bernardo Nagar’ di Pantelleria.

Errera, vigile del fuoco presso il distaccamento dell’isola, al momento della tragedia era fuori servizio e a bordo del suo fuoristrada. Valenza invece era pensionato. Entrambi erano sulla strada costiera in contrada Campobello.

Nel frattempo, nel cuore della notte una equipaggio dell’82° Centro Csar (Combat Search And Rescue) di Trapani è intervenuto per trasportare una squadra di Vigili del Fuoco a Pantelleria. L’equipaggio, in prontezza d’allarme con elicottero HH-139B, ha ricevuto, a seguito della richiesta della Prefettura di Trapani, l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico e in appena 30 minuti ha elitrasportato una squadra di 6 Vigili del Fuoco a Pantelleria, per contribuire a soccorrere la popolazione dell’isola.

La squadra dei Vigili del Fuoco era composta da 3 vigili del nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) , 2 vigili del progetto Usar (Urban Search and Rescue) e 1 vigile specializzato nella ricerca di persone scomparse.

Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha sentito telefonicamente il sindaco di Pantelleria per esprimere vicinanza alla comunità colpita. Al primo cittadino Di Maio ha anche assicurato che priorità del governo è aiutare Pantelleria, per questo motivo ha ribadito il titolare della Farnesina verranno messe in campo tutte le misure necessarie.