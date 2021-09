Sommatino. Covid. Pubblicato avviso per esercizi commerciali interessati a fornire prodotti di prima necessità tramite buoni spesa.

SOMMATINO. Il Comune di Sommatino è stato tra i pochi ad avere utilizzato e rendicontato la prima parte dei trasferimenti ricevuti a sostegno dell’emergenza socio assistenziale da Covid. A sostenerlo è stato il sindaco Elisa Carbone che ha aggiunto: “adesso, su forte impulso dall’Amministrazione Comunale, il Comune di Sommatino utilizzerà le nuove somme destinate alla solidarietà alimentare anche per il rimborso delle utenze (luce e gas) e dei canoni di locazione, aderendo alla previsione regionale; parecchi Enti non hanno utilizzato i fondi e non hanno scelto queste modalità perché comportano un grande e difficoltoso lavoro. Noi, grazie alla nostra determinazione ed al lavoro degli uffici, abbiamo scelto di essere avanti sul fronte della solidarietà”.

Sino alle ore 12 del 5 ottobre sarà possibile presentare istanza per accedere alle misure di sostegno. E’ stato infatti pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di esercenti commerciali interessati alla fornitura di prodotti di prima necessità, assegnati tramite i buoni spesa, a cui è possibile aderire entro lo stesso termine del 5 ottobre. L’istanza potrà essere validamente presentata dall’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare, residente nel Comune, il cui nucleo familiare presenta le seguenti condizioni:

non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere; non risultare destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.); nucleo familiare destinatario di precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati; in tal caso, allo stesso potrà essere attribuita la differenza tra l’importo massimo previsto dal presente Avviso e l’importo percepito a valere sui precedenti benefici.

La richiesta può essere presentata a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.sommatino.cl.it oppure con consegna a mano di tutta la documentazione al protocollo del Comune di Sommatino nelle ore di ufficio. E’ possibile visionare e scaricare il bando sul sito del Comune di Sommatino cliccando sul link http://www.comune.sommatino.cl.it.