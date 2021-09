Sicilia, “fermato” con 60 grammi di marijuana: tre familiari del pusher aggrediscono i carabinieri, arrestati

Calci, pugni e testate al volto contro i carabinieri che avevano condotto un giovane di 19 anni in caserma perché sorpreso con sessanta grammi di marijuana. L’episodio è accaduto a Licata, in provincia di AGRIGENTO, e ha visto protagonisti tre familiari del ragazzo, sorpreso con altri due licatesi minorenni, che hanno aggredito i militari in caserma.

Per riportare la calma è stato necessario l’intervento di altri carabinieri del Comando e i tre familiari del 19enne sono stati arrestati per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Si tratta del padre, del fratello e della cognata del ragazzo, che si trovano ora ai domiciliari. I carabinieri aggrediti hanno riportato ferite ed escoriazioni al volto e al corpo giudicate guaribili con prognosi tra i cinque ed i dieci giorni.