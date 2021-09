Sicilia, estorsioni: gip revoca arresti all’amministratore dei beni confiscati

Il gip del tribunale di Palermo Cristina Lo Bue ha ordinato il ritorno in liberta’ del commercialista Antonio Lo Mauro, amministratore giudiziario di beni confiscati, arrestato lunedi’ con l’accusa di estorsione.

Decisive per il provvedimento del giudice le dimissioni dall’incarico di Lo Mauro, che gestiva le cave Buttitta di Bagheria (Palermo) e, secondo l’accusa, avrebbe costretto una consulente dell’amministrazione a pagargli somme di denaro.

Lo Mauro, difeso dagli avvocati Massimo Motisi e Cinzia Calafiore, ha respinto le accuse, nell’interrogatorio tenuto davanti al giudice, che pero’ ha ritenuto fondate le tesi della Procura e della Guardia di finanza.

L’amministratore giudiziario era stato nominato nel 2015, dopo lo scandalo che aveva travolto la sezione misure di prevenzione del tribunale, all’epoca guidata da Silvana Saguto, ex magistrato condannato in tribunale a Caltanissetta per una serie di reati attinenti alla sua gestione.