Sicilia, covid. SDA consegna 72mila dosi di moderna: 6.000 a Caltanissetta

Prosegue l’impegno di Poste Italiane nella lotta al virus al fianco delle istituzioni. Il corriere espresso SDA, in prima linea nella consegna dei vaccini con oltre 1 milione 500 mila dosi consegnate in Sicilia dall’inizio dell’anno, recapitera’ dalla giornata di domani sull’Isola ulteriori 72.500 fiale Moderna.

Le forniture saranno destinate alle farmacie ospedaliere di Palermo (27.500), ENNA (4.000), Erice (9.500), Siracusa (9.000), Ragusa (7.000), Agrigento (9.500) e Caltanissetta (6.000). Poste Italiane ricorda inoltre che, di concerto con la Regione Siciliana e in linea con le direttive ministeriali, presso la piattaforma web messa a disposizione dell’azienda e’ disponibile la nuova funzionalita’ che permette la prenotazione della terza dose o dose aggiuntiva (per chi avesse seguito il protocollo monodose riservato a chi ha contratto il virus). E’ infatti possibile inserire, al consueto indirizzo web prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, le richieste di prenotazione da parte di soggetti immuno compromessi, trapiantati e in attesa trapianto.